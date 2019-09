It’s International Cheeseburger today so what better night to have a couple of burgers and count down the top five sports stars named Burger. Here’s who made Julian and Christian’s list.

5. Evan Berger

4. Jason Arnberger

3. Daniel Berger

2. Schalk Burger

1. Gerhard Berger

Notables: Jake Burger, Han Berger, Fabio Quartar-pounder-aro, Junior Burger Paulo, Mia Hamburger, John Whoppoeroate, Angus Crichton Burger, Patrik Berger