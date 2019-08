With Fathers’ Day coming up this weekend Julian King and Christian Jantzen counted down the top five sports stars named after flowers.5.

5. Daisy Pearce

4. Derrick Rose

3. Robbie Flower

2. Heather McKay

1. Dennis Lillee

Notables: Mark Lavender, Bryce Cotton, Nick Daffy-Dil, Chris Anstey-Mum, Tiffany Cherry Blossom, Alexi Popyrin, Roy Cazalea, Brad Thorn