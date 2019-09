On tonight’s Top Five with Julian King and Christian Jantzen we counted down the top five sports stars whose names are vegetables.

5. Celery Hanley

4. Kane, Chad, and Graham Cornes

3. Ashley Kohlrabi

2. Virat Cauliflower

Peter Broccoli

Notables: Isaac Heeney, Billy Bean, Stuart Broadbean, Nathan Bok Choi, Joe Beetroot, Graeme Onions, Jacob Pepper, Spud Webb, Sean Garlick, Asparagus Gould